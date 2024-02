Investigador de Harvard explica qué hacer para verse 10 años más joven

Según el biólogo e investigador de Harvard, Harvard, David Sinclair, existen 5 alimentos que deberías dejar de consumir, más unos ‘hacks’ si es que quieres tener una vida más sana y longeva.

Según Sinclair, quien es considerado una autoridad en el antienvejecimiento, si deseas ‘rejuvenecer’ biológicamente 30 años, él tiene el secreto de qué tipo de dieta y ejercicios deberías de llevar.

En una entrevista al The Insider dijo: «Mi edad biológica calculada ha ido disminuyendo durante la última década o más hasta un punto en el que se predice que viviré al menos una década más de lo que habría vivido si no lo hubiera hecho»

El plan del investigador, si bien requiere de disciplina, constancia y los resultados no son de la noche a la mañana, los resultados son realmente impactantes.

De hecho el mismo ha compartido imágenes suyas con el antes y después de su proceso, y el cambio es bastante notorio, sin embargo, hace hincapié de que lo importante no es el exterior, sino lo que sucede en el organismo, pues asegura que ha retrasado su edad biológica 30 años, por lo que recomienda como base, eliminar 5 alimentos.

El Dr. Sinclair es muy conocido en el ámbito del antienvejecimiento, ya que escribió un libro sobre el tema y apareció en el circuito de podcasts en los últimos años.

También dirige una empresa, Tally Health, que vende kits de pruebas que estiman la edad biológica de una persona.

Uno de los primeros ‘trucos’ del Dr., es que redujo la frecuencia de las comidas, es decir, que en lugar de comer varias veces al día, solo come en un lapso seis horas al día, por lo que no le importa si se brinca alguna de las comidas, pero siempre enfocándose en una cena saludable y vegana.

Y estos son los 5 alimentos que están prohibidos en el régimen del David Sinclair:

1. Azúcar y Pan

2. Alimentos ultraprocesados

3. Carne

4. Lácteos

5. Alcohol

Además de lo anterior, corre 3 veces a la semana, bebe té verde matcha dos veces al día y, la que sería quizá la recomendación menos común de escuchar a los especialistas, es la de reducir el estrés y evitar los ‘idiotas’.

«No me preocupo tanto por los problemas… Me rodeo cada vez más de gente que no es idiota«, dijo a medios.

En este video, el profesor da una explicación de su sistema, además de que comparte un par de fotos de su antes y después de su sistema en donde afirma que tiene 54 años, pero luce de menos edad.

ADVERTENCIA: ANTES DE DECIDIR O LLEVAR UN RÉGIMEN DIETÉTICO O ALIMENTICIO, CONSULTA A TU MÉDICO DE CABECERA Y/O NUTRIÓLOGO.