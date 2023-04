Han sido filtradas las primeras imágenes del increíble nuevo diseño del iPhone 15 Pro, se viene un cambio radical en la parte frontal del dispositivo.

Según las filtraciones, el iPhone 15 Pro será uno de los primeros smartphones en el mundo en contar con un marco casi invisible, lo que dará lugar a una pantalla más grande y espectacular que nunca. Además, esta reducción en el bisel de la pantalla es solo una muestra de las innovaciones que Apple tiene preparadas para su público.

Sin embargo, es importante destacar que estas imágenes son filtraciones, por lo que no podemos asegurar que sean 100% verídicas. No obstante, si tenemos en cuenta que Apple ha ido reduciendo el tamaño del bisel de sus dispositivos en las últimas versiones, no sería nada descabellado pensar que esta filtración sea real.

El bisel de la pantalla del iPhone 15 Pro será aún más reducido que en sus predecesores, según se puede ver en las imágenes filtradas. Concretamente, se reducirá hasta un 28,6%, con un tamaño de tan solo 1,55 mm. ¡Increíble!

El iPhone 15 Pro promete ser una auténtica maravilla de la tecnología. Con estas nuevas imágenes filtradas, los fans de Apple ya no pueden esperar a poner sus manos sobre este nuevo dispositivo. ¡Estamos seguros de que revolucionará el mercado de los smartphones!