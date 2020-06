Una mujer de Guadalajara se volvió viral en redes sociales y fue bautizada como LadyBot, luego de que la marcha contra Andrés Manuel López Obrador la llevara a compartir un video y en un mensaje particular a los bots.

De su camioneta y con sus hijos en los asientos de atrás, la mujer detalló cómo vivió la caravana y se burló de sus bots al decir que seguramente se trata de jóvenes a los que no les pagan. “Queridos bots ustedes no son mexicanos, ¿no viven aquí? ¿no tienen hijos? ¿nietos? Has de estar bien chavo y te han de pagar 2,000 pesos por estar ahí en unas granjas llenas de computadoras fregando a la gente que sí quiere a México.” Agregó que los bots traicionan al país.

Aseguró que este tipo de personas no tienen dignidad, “o sea, por mugrosos pesos te vendes, tienes cero dignidad”.

Lo anterior dio pie a un gran número de mofas en las redes sociales al notar que la señora no tenía claro qué es un bot, herramienta que responde a ser un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet.