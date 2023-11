Pasajera desata pánico en vuelo de Frontier Airlines: «Está poseída»

En un vuelo de Frontier Airlines de Houston a Denver, una pasajera desencadenó el caos al experimentar un ataque de nervios que dejó atónitos al resto de los viajeros. La situación se volvió aún más surrealista cuando otro pasajero afirmó que la mujer estaba «poseída», convirtiendo el avión en una escena reminiscente de «El Exorcista».

El inquietante episodio fue capturado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes, la pasajera visiblemente alterada grita y se retuerce, mientras el personal de vuelo y otros pasajeros intentan contener la situación.

El desconcertante comportamiento llevó a otro pasajero a intervenir, pero sus afirmaciones de que la mujer estaba «poseída» solo agregaron más tensión al ambiente. La pasajera en cuestión continúa gritando y lanzando insultos, haciendo que el vuelo se convierta en un escenario de ansiedad para todos a bordo.

Durante el caos, se escuchan intercambios verbales entre la tripulación y los pasajeros, y la mujer afectada llega a trepar por los asientos. La situación alcanza su punto álgido cuando una pasajera afirma que hay un «demonio real» presente y comienza a cantar himnos religiosos.

El video concluye con la intervención de un agente de policía en el avión, aparentemente sacando a la pasajera perturbadora de la aeronave. El incidente subraya los desafíos que pueden surgir en vuelos comerciales y destaca la necesidad de estrategias efectivas para manejar situaciones de emergencia a bordo.

“She’s possessed!” Passenger freaks out during Frontier Airlines flight, another passenger accuses her of being possessed. pic.twitter.com/TTXhvkqR4k

— Mike Sington (@MikeSington) November 21, 2023