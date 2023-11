César Bono pide ayuda: Mujer no le paga renta ¡desde hace un año!

El actor César Bono, subió un video a sus redes sociales en donde habla de la situación que está atravesando con una casa de su propiedad y una mujer que habita en ella sin pagar renta. El protagonista de la serie ‘Vecinos’, señaló a Jessica López Rivera, como la mujer que no le ha querido pagar renta de una casa que se encuentra en el Estado de México.

«Estoy en problemas. Quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año… Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social».

El actor, quien encarna a ‘Frankie Rivers’, también dijo que fue hace dos años que comenzó a rentarle la casa y, contrario a lo que él quería, (que le pagara la renta mes tras mes), ella le pagó todo un año por adelantado.

«Pagó un año adelantado de renta hace dos años… Jamás le pedí que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo», se escucha decir en el video.

Para finalizar, dijo que a sus 73 años no tiene ni el tiempo ni la salud para seguir en pleito, además de que la casa es de él: «Jamás le he robado cinco centavos a nadie y ahora me están robando», puntualizó.

Lo curioso del caso es que en los comentarios, varias personas dicen que han tenido problemas con la mujer que César señaló.