Mamá da peculiar discurso en la fiesta de XV años de su hija

Un video de la celebración de los XV años de Kiara se volvió viral, no por la majestuosidad de la fiesta en París, sino por el inusual discurso de su madre, la creadora de contenido Lili. Mientras documentaba el supuesto mejor día de su hija, Lili compartió detalles íntimos sobre la primera menstruación de Kiara, generando notable incomodidad en la quinceañera y desconcierto entre los internautas.

En el clip, Kiara, sentada y aparentemente incómoda, escucha mientras su madre comparte detalles personales sobre su primera menstruación. Aunque estos eventos suelen ser emotivos, la revelación pública provocó diversas reacciones en redes sociales.

«Y lo voy a decir en vivo también, que Arita, a sus 12 años cuando tuvo su primera menstruación, la recibió con gozo, con alegría, con estructura, con felicidad y no hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres que pasamos y me da gusto que pueda ver las cosas de esa forma, no con temor sino con alegría de enfrentarlo, de prepararse, de hacerlo», expresó Lili, desviando la atención hacia un mensaje de apoyo y alentando a su hija a tomar las mejores decisiones.

Tras la viralización, internautas expresaron su desconcierto por la elección del tema en una fiesta de XV años y cuestionaron la decisión de la madre de hacer pública una experiencia tan íntima. La creadora de contenido aclaró en TikTok que la fiesta en París fue su idea, aunque algunos usuarios opinaron que debería haber considerado los deseos de Kiara.