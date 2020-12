Hannah Viverette, joven bailarina de estadounidense, protagonizó un aterrador momento, que quedó grabado, cuando se dio cuenta que un hombre la miraba mientras bailaba.



El pasado 22 de noviembre, Viverette estaba bailando, cuando vio a un sujeto que la miraba escondido, luego de que subió por el balcón del departamento.



Así, el video, difundido por ella misma, muestra el momento en que descubre al acosador y le exige que salga del lugar, par luego solicitar ayuda a su vecino, mismo que le abre la puerta y le pregunta si se encuentra bien.



Tras la viralización de las imágenes, las autoridades de Hagerstown, donde ocurrió el evento, indicaron que el presunto acosador ya está identificado y cuenta con historial criminal con delitos como acecho, destrucción de la propiedad y asalto a mano armada.

Hannah Viverette, tiktokeuse américaine s’est retrouvée face à un harceleur qui a escaladé son balcon afin de monter chez elle. La vidéo est très choquante. pic.twitter.com/sIjA4qV1BT — Sharnalk (@DalilBoubakeur) December 1, 2020

Viverette compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales para acompañar el video:



«Llegamos al momento más aterrador de mi vida, locamente documentado.



«Absolutamente irreal que lo tengo en video…



(…)

«El domingo por la noche aproximadamente a las 10:20 pm estaba solo, en la privacidad de mi casa, con música, bailando y grabando. En un momento con los ojos cerrados, escuché que la puerta del balcón del segundo piso comenzaba a abrirse. Sobresaltado, inmediatamente me moví hacia la puerta para cerrarla, solo para darme cuenta de que había un hombre detrás de la fuerza. Una cara que había visto casi a diario en el área de mi complejo de apartamentos desde que me mudé, pero nunca le dije una palabra. Un hombre que se ha propuesto observarme y hacerme muchos avances incómodos desde la distancia, desde hace meses. Durante mucho tiempo lo ignoré, asumiendo que él era «simplemente un canalla». Fue en el momento en que me encontré cara a cara con él en mi puerta que supe que estaba allí para hacerme daño. Mantuvo sus manos en los bolsillos de su sudadera con una sonrisa en su rostro».

Finalmente, concluyó: «Me niego a vivir con miedo y me niego a dejar que él continúe haciéndome esto a mí o a CUALQUIERA».