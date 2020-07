En Tamaulipas, durante una audiencia de diferimiento del Poder Judicial del Estado, la juez de Control María del Carmen Cruz Marquina detuvo la sesión unos segundos para evidenciar que un abogado, desde su casa, se encontraba atendiendo la audiencia sin pantalones.



El incidente se viralizó esta semana con la circulación de un video del momento, pero en realidad ocurrió el 30 de junio.



«Abogado, no trae pantalones, está en una audiencia», le expuso, a lo que el defensor respondió «sí traigo pantalones, su señoría».



La jueza expuso para el diario El Universal que el accidente es parte de «las vicisitudes de esta nueva modalidad a la que nos estamos adaptando», y aseguró que el profesional en cuestión participó en la audiencia a último momento, dado que el defensor asignado al caso no pudo atender el caso



«Fue un accidente y la sociedad no debería hacer escarnio. La mayoría de la población en alguna circunstancia participamos de manera académica, familiar o laboral bajo este tipo de modalidad y estamos expuestos a alguna circunstancia accidental”, opinó.

