«Plantar árboles (contra cambio climático) una completa tontería», Bill Gates

No, no estás soñando, estas fueron las fuertes declaraciones del multimillonario y filántropo Bill Gates:

«Soy la persona que más está haciendo en materia de clima en términos de innovación y cómo podemos lograr múltiples objetivos… No planto árboles… Es un completo sinsentido (plantar árboles como solución al cambio climático )… ¿Qué somos, gente de ciencia o idiotas?«, así, duro y directo fue el mensaje del fundador de Microsoft, en un reciente evento para el clima organizado por The New York Times.

Mucha gente se extrañó mucho al escuchar estas palabras de una de las voces más fuertes y con más relevancia sobre la crisis climática durante muchos años, incluso fue, a nivel mundial, uno de los financiadores más fuertes de iniciativas en los temas de cambio climático.

Entonces, ¿por qué dice que no hay que plantar árboles? Según Gates, esta es una respuesta demasiado lenta para la gravedad del asunto, y además sugiere que se tomen a nivel global y personal medidas más drásticas para poder obtener mejores resultados.

Pero dejemos esto en claro, los árboles son fantásticos, y como dijo el director de la Global Restoration Initiative, Sean DeWitt, los árboles no solo recolectan el CO2 de la atmósfera a un ritmo mucho mayor que las soluciones tecnológicas existentes, sino que son mucho más efectivos en costes y son claves para el funcionamiento de nuestros ciclos de agua y nutrientes sin los que no podríamos plantar comida, pero no bastan.

Según un análisis de la ONG Climate Interactive, si plantamos en todo el mundo UN BILLÓN DE ÁRBOLES, con esto, solo ayudaríamos a que la temperatura suba tan solo 0.15 ºC y lo veríamos hasta el 2100.