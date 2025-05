Ovidio Guzmán se declarará culpable en julio

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, canceló su audiencia programada para el próximo 12 de mayo en Estados Unidos, ya que planea declararse culpable de múltiples cargos de narcotráfico el 9 de julio en Chicago, según reveló Keegan Hamilton, editor en jefe de asuntos criminales del Los Ángeles Times.

El periodista compartió en su cuenta de X una copia del documento judicial que confirma el cambio de fecha, señalando que el tribunal ha solicitado una copia del acuerdo de culpabilidad, lo que sugiere que las negociaciones están avanzadas.

New court filing says El Chapo’s son Ovidio Guzman Lopez is now scheduled to change his plea to guilty on July 9 on Chicago.

Court asks for a copy of «the plea agreement» — indicating a deal has been struck in the case. pic.twitter.com/3KpT41PQKO

