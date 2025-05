Los fans de Fantasy Boy creen que están pidiendo ayuda en estos videos

Amigas, amigos y fans de lo bueno… lo que está pasando con el grupo coreano «Fantasy Boy» está alarmando a sus fans de todo el mundo, pues para ellos no es un simple chisme de redes… ¡es una verdadera llamada de auxilio!

Resulta que dos miembros de la banda han encendido todas las alarmas tras hacer, en plena transmisión en vivo y más de una vez, la señal internacional de S.O.S. —sí, esa que se hace con la mano cerrada y abriendo los dedos como pidiendo ayuda.

¿Coincidencia? Para nada,, porque según algunos videos, esto se ha repetido y ya trae al fandom con el Jesús en la boca.

La comunidad del K-Pop está en fuego, exigiendo respuestas y protegiendo a estos chicos que podrían estar viviendo un infierno detrás del escenario. Muchos ya sospechan que están siendo víctimas de maltrato, ya sea por parte de su agencia o de alguien dentro de ese mundo tan demandante del entretenimiento coreano.

Y no es cualquier cosa… Ya sabemos que en Corea del Sur, la industria del espectáculo es durísima, entrenamientos brutales, presión por mantener una imagen “perfecta”, críticas que no perdonan…

Tanto así que algunos artistas han terminado con su salud mental destruida y, lamentablemente, en muchos casos, hasta con la vida.

Pero esta vez, los fans no se están quedando callados. A través de redes, han creado un movimiento para proteger a los diez miembros del grupo, pero especialmente a los dos chicos que han lanzado estas señales de ayuda en programas musicales y eventos digitales.

¿Será esta la punta del iceberg? ¿Habrá más casos ocultos?

Lo que sí es claro, es que el brillo del K-Pop muchas veces esconde sombras bien oscuras… y ya es hora de hablar de eso sin filtros.

Por cierto, acá están los videos en cuestión.

Guys i dont know a lot about Fantasy Boys but this is really concerning. Please spare awareness if you can!! #FANTASYBOYS #ProtectFantasyBoys pic.twitter.com/Rvxc90dUog

3 TIMES IS NOT A COINCIDENCE!!!

wth is going on? what happened to them? what did podolz do to them that made them make this SOS sign? omg please protect fantasy boys 😭😭🙏🏻 #ProtectFantasyBoys pic.twitter.com/rk1XIcZ4ek

— sof⁷ | d-45💜 (@flirtswkook) May 5, 2025