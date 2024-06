Xóchitl Gálvez presenta iniciativa para sancionar a AMLO

La ex candidata presidencial por la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó este miércoles 26 de junio una contundente iniciativa en el Congreso de la Unión, dirigida a sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por su supuesta intervención en las elecciones de 2024, acusándolo de «traición a la patria».

Durante una conferencia de prensa, la senadora panista expuso su iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso, buscando castigar al mandatario por su presunta injerencia en el proceso electoral. Gálvez argumentó que los ataques de AMLO hacia la oposición durante sus conferencias matutinas favorecieron a Morena y sus candidatos, mientras las autoridades electorales permanecían inactivas.

«No me quise quedar con los brazos cruzados, no es una buena señal para la democracia que el presidente de la República intervenga de la manera en cómo lo hizo, sin que la autoridad electoral hiciera absolutamente nada», declaró Gálvez. Además, criticó al presidente por no darle derecho de réplica ante las acusaciones de que planeaba eliminar programas sociales, un tema que, según ella, dominó la campaña electoral.

Gálvez recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) había ordenado medidas cautelares contra AMLO por violaciones en al menos 22 ocasiones relacionadas con 31 conferencias mañaneras, instando al mandatario a abstenerse de opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental. Sin embargo, lamentó que el Tribunal Electoral dictaminó que no es posible sancionar al presidente debido a que «constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico».

Ante esta situación, Gálvez propone reformar el Código Penal y la Ley General de Delitos Electorales para tipificar y sancionar como traición a la patria las conductas del titular del Ejecutivo cuando estas violen las leyes electorales, tanto dentro como fuera del proceso.

La iniciativa establece que, si el presidente comete actos de traición a la patria, se le podrían imponer sanciones como prisión de 10 a 50 años o una multa de hasta 3 mil unidades de medida y actualización. Las conductas específicas incluyen:

Uso de recursos públicos para beneficiar a una persona, candidata, partido político o coalición.

para beneficiar a una persona, candidata, partido político o coalición. Uso de recursos públicos para denostar, atacar, injuriar o difamar a una persona, candidata, partido político o coalición.

a una persona, candidata, partido político o coalición. Ejercicio de violencia política de género con el fin de influir en el electorado.

con el fin de influir en el electorado. Vulneración de los principios de equidad, parcialidad y neutralidad electoral.

Esta propuesta de Gálvez promete encender el debate político en el país, al abordar directamente la conducta del presidente en relación con el proceso electoral y la integridad de la democracia mexicana.