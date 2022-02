Esta semana, las y los usuarios de Twitter han descubierto y comentado con asombro una peculiar vacante de trabajo que se anuncia para «secretaria extraordinaria con inglés«.

Gracias a ala difusión de las cunetas de Terror Restaurantes MX y Milic perrea sola -dedicadas a comentar las condiciones laborales o difundir ofertas de trabajo-, entre otras, este anunció se ha vuelto muy popular por los poco atractivo que aparenta ser el puesto. Entre las especificaciones que se dan se puede leer que se busca «como una secretaria extraordinaria que, en realidad, sea una asistente ejecutiva y personal fuera de serie».

Pausa para un NO MAMEN quieren secretaria o nana?



Hace como 6 meses había una vacante muy similar. Se me hace que ya botaron de nuevo al taradin https://t.co/Tio70bb7f8 — Milic perrea sola (@la_de_rh) February 9, 2022

Más adelante, se puede leer que se espera que sea «capaz de resolver, con suma eficiencia, cualquier reto que su jefe le asigne -desde triviales y simples hasta críticos y sofisticados, tanto empresariales y profesionales como personales-«. Y seguido de una larga lista de actividades a desempeñar se detalla como «indispensable» lo siguiente: «tolerancia a la frustración fuera de serie y muy altas inteligencia emocional y habilidad para trabajar exitosamente bajo presión: el jefe es excesivamente exigente y perfeccionista y espera muchísimo de su secretaria».

Te puede interesar: España le responde a AMLO

«Además, el jefe, por un lado, tiene una personalidad altamente sensible y, por otro lado, necesita estructura y forzamiento en cuanto a disciplina, orden, hábitos, concentración, perseverancia, consistencia, acción, etc., etc.; y se requiere, por lo tanto, a una persona con el calibre profesional para sortear lo anterior con excelencia y sin jamás rendirse o renunciar (sic)», continúa el texto.





Si bien menciona que hay un horario base, que consta de lunes a viernes de 09:00 a 07:00 y algunos sábados de 10:00 a 14:00, se requiere una «disponibilidad real» de 24/7, y que de preferencia cuente con visa de turista americana. Sobe el sueldo, menciona que la cantidad publicada «será la compensación tras un mínimo de dos a tres meses iniciales de prueba, durante los cuales será menor».