La captura de los dos presuntos autores del feminicidio de Fátima, la niña de 7 años hallada muerta la semana pasada, enfila a las autoridades a la solución de uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años en Ciudad de México.

Mario Alberto «N» y Giovana «N», la mujer que se llevó a la niña de su escuela el pasado 11 de febrero, fueron capturados este día en una población del central Estado de México luego que las autoridades obtuvieron las órdenes de captura en su contra.

Un vecino de la municipalidad donde fueron detenidos los presuntos implicados en la muerte de Fátima, alertó a las autoridades del paradero de la pareja, informaron las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Ciudad de México.

La policía estatal y la Guardia Nacional desplegaron un operativo conjunto para la captura de los sospechosos, que serán trasladados en las próximas horas a una fiscalía especializada de la Ciudad de México, donde será revisado su estado de salud antes de ser presentados ante un juez de control que decidirá si los vincula a proceso.

Según un comunicado de la fiscalía, luego de que la pareja fuera encontrada e identificada, los presuntos implicados ofrecieron dinero a los agentes para que los dejaran ir.

Por este intento de sobornar a los policías, las autoridades detuvieron a los sospechosos que fueron puestos a disposición de la fiscalía por la probable comisión del delito de cohecho en flagrancia.

Ambos se enfrentan a una pena de cárcel de entre 80 y 140 años, según confirmó el portavoz de la Fiscalía General de Ciudad de México, Ulises Lara, quien aclaró que los detenidos están acusados en principio del delito de «privación de la libertad con la finalidad de hacer daño».

Las identidades de los sospechosos fueron reveladas a primera hora del miércoles por las autoridades, que paso a paso fueron construyendo una línea de tiempo desde que la mujer de nombre Giovana se llevó a Fátima de su escuela.

La mujer fue la primera en ser identificada al haber sido videograbada por las cámaras del Gobierno capitalino que vigilan las calles, que la mostraron cómo caminaba con la niña hasta que subió a un automóvil donde le perdieron el rastro.

Después de que se revelase un retrato robot de la sospechosa, se informó que aparentemente ésta había vivido en la propiedad de la familia de Fátima, que les rentaba una habitación y que por eso a la niña no le era desconocida cuando la recogió en la escuela.

La mujer detenida era conocida de la familia, informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el hombre, su pareja.

María Magdalena Antón, madre de Fátima, dijo a medios de comunicación de México que sí era una conocida y detalló que había vivido en su casa. Pero Antón no cree que ella y su esposo sean los responsables de la muerte de su hija.

Las autoridades estrecharon el cerco sobre los sospechosos al descubrir un domicilio en el mismo barrio en el que hallaron ropa de la mujer, prendas de la niña y huellas de violencia en una búsqueda que reveló a otro posible acusado, Mario Alberto «N».

Entonces el portavoz de la Fiscalía reveló que, en vista de las pruebas halladas en esta casa, era posible que entre los dos acusados existiera una relación cercana.

Otro de los testimonios en torno al caso de la niña asesinada en la Ciudad de México, Fátima Cecilia, es el de la madre de Gladis Giovana «N», la mujer del video que presuntamente sustrae a la pequeña de la escuela, quien señaló que tal vez exista una confusión y que no cree que su hija sea capaz de hacerlo, pero aceptó que su yerno sí era violento.

“Ella sería incapaz de hacer eso, no porque sea su mamá, sino porque ella no es de las personas que se meten en problemas, ella también tiene sus niños y no creo en lo que están involucrándola”, aseguró Marcelina Cruz Hernández, madre de Gladis Giovana.

Aseguró que hace seis meses que no la ve a ella ni a sus nietos, se enteró apenas este miércoles de lo ocurrido al ver la foto de su hija en televisión y dijo tuvo contacto con ella en un mensaje de Facebook. La pareja de Mario «N y Gladis Giovana «N» son padres de dos niñas, una de tres y cinco años, y un niño de siete años, el cual estudiaba en la misma escuela de Fátima.

La Fiscalía General de Ciudad de México investiga el caso de Fátima como un feminicidio y mantienen abiertas indagatorias sobre la posible omisión de responsabilidad de funcionarios que pudieron haber incurrido en negligencia.

Con información de EFE