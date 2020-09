«Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, respecto a la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



Este lunes, se dio a conocer la dimisión del biólogo, quien argumentó motivos de salud, después de que se revelara un audio donde denunciaba graves contradicciones de la 4T y aseguraba que hay una lucha de poderes al interior del gabinete por la protección de los recursos naturales.

«En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo, él es una gente honesta… pero está mal de salud, el trabajo público produce estrés», expresó el presidente antes de la comentada frase sobre la burguesía. «El trabajo público es para resistir… me estaba ya informando que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y pensaba renunciar desde antes que se generara la polémica por lo del agroquímico», agregó.

“Burguesía”:

El mando de la Semarnat será tomado por María Luisa Albores, y la Secretaría del Bienestar que estaba a su cargo, quedará a cargo de Javier May, subsecretario de la dependencia.