El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que si su hermano Pío López Obrador es responsable de los delitos que se le acusa, deberá ser castigado.

«Yo no protejo a nadie. Llegué aquí para encabezar una transformación, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado», dijo el político.

Esto luego de que el jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a concluir la investigación contra el acusado en torno al video que se difundió en agosto de 2020, grabado en 2015, en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez.