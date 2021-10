La conductora titular de Ventaneando Pati Chapoy se lanzó contra la cantante y actriz Maite Perroni, por un comportamiento negativo con los medios de comunicación.

Durante la emisión del programa, tras informarse que Perroni no quiso darles una entrevista, durante la alfombra roja de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, Chapoy opinó en contra.

«Fíjate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, ‘viene Maite Perroni, ¿la quieres?’. Yo, ‘claro que la quiero entrevistar’. Pasa y veo perfectamente cómo dice no y me dicen, ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca’», contó la conductora Linet Puente.

Ante la anécdota narrada por su colega, Chapoy dijo: «Ay, pues qué mamona (…) Ya se le ofrecerá. Se le ofrecerá, se le ofrecerá».