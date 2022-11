El diario El País accede a mensajes entre Rautel ‘N’ y Vanessa ‘N’, los días posteriores a la muerta de Ariadna, donde se expone cómo trataron de falsear una versión de los hechos.

Los hoy detenidos, de acuerdo con la información firmada por Georgina Zerega, intentaron ocultar la muerte de la joven de 27 años, de acuerdo con sus conversaciones, tras arrojar el cuerpo en una carretera cercana a Tepoztlán, Estado de Morelos. Pese a que ya habían sido borrados cuando los equipos inteligentes llegaron a manos de la Policía, las autoridades lograron recuperar algunos mensaje que se enviaron los acusados com uno del 2 de noviembre donde Rautel le dijo a su novia: «Me da miedo todo esto».

De acuerdo con el análisis telefónico, los acusados intentaron crear una versión de los hechos que les sirviera para evadir la justicia.

«Ya me mandó msj (mensaje) otro de sus amigos (…) Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info», dice ella. «Amorcito, me da miedo todo esto», responde él. «Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti», agrega Vanessa.

Los mensajes dan testimonio de que Vanessa decide hacer y decir lo que le indique su novio, por lo que se leen frases como «¿Qué hago?» y «Lo que me mandes de información es lo que les mandaré». Así, Rautel le envía la versión de los hechos que deben sostener: «Nos fuimos del Fisher’s como a las 6.30… venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las nueve, todos se fueron (…) Debió de pedir su Uber como a esas horas, nueve de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi».

Vanessa comenta que uno d elos amigos de Ariadna le pidió que solicitara a la seguridad del edificio los vídeos de las cámaras y que ella respondió que no se va a ver nada. Así, la pareja especula sobre cuánto tiempo duran las grabaciones, Rautel sostiene que solo un día.

La estimación de Rautel fue errónea, pues la Policía consiguió las imágenes donde un hombre con sus características carga el cuerpo de una joven que correspondería a Ariadna, la noche le los hechos.

El 3 de noviembre, Rautel y Vanessa de pone de acuerdo para asistir al velorio de Ariadna; él incluso habla ante las cámaras y da la versión falsa de los hechos. La última conversación entre ellos por medio del WhatsApp de las líneas a las que tuvo acceso la policía se habría dado el 4 de noviembre.

Dos días después Vanessa fue detenida en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Por su parte, Rautel se entregó a las autoridades en Nuevo León (NL) el lunes, después de que la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) girara una orden de aprehensión en su contra y los acusara a ambos de ser responsables de la muerte de Ariadna.

Con información de El País