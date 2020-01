El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esta mañana durante su conferencia mañanera ofrecer el avión presidencial en una rifa. Además, a quienes lo critican por no lograr vender la aeronave les dijo: “no son tamalitos de chipilín”.

“El avalúo de la ONU es de 130 millones de dólares del avión. Había dos compradores pero no se animaban, dos compradores en Estados Unidos; no se animaban. Posiblemente porque sabían que ya se regresa el avión hubo un ofrecimiento un día antes 125 millones de dólares”, dijo el Jefe del Ejecutivo.

“Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU. Pero hubo esa propuesta, esa es una opción”, agregó.

“La segunda opción es que ya formalmente se le dió a conocer al gobierno de Estados Unidos; le estamos solicitando que se lleve a cabo un intercambio; que se entrega el avión para que nos dé el equivalente en equipo médico. Serían, mínimo, los 130 millones de dólares para los hospitales públicos”, señaló.

“La tercera, es la venta a empresas en 12 partes; empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya 2 ofrecimientos. Corresponde como a 11 millones de dólares por empresa como una sociedad. No es fácil esto porque, si el Presidente no lo va a usar, ¿pues que empresa lo va a usar? Fue un exceso. Esto no debió hacerse. No debió comprarse este avión. Ni los más ricos del mundo ni extravagantes tienen estos aviones”, dijo.