El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polémica pintura que presenta al revolucionario Emiliano Zapata desnudo, con un sombrero rosado y tacones montando un caballo, es un «homenaje» a su figura.

«Al gran líder Emiliano Zapata le dedicamos este año, con todos los homenajes. Eso mismo (en referencia al cuadro) es un homenaje al general Zapata, en el marco de las libertades que existen y se deben garantizar», aseguró AMLO este miércoles en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El pasado martes 10 de diciembre, al menos 200 campesinos bloquearon el acceso al Museo del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y posteriormente irrumpieron en el recinto para exigir el retiro de la polémica pintura del revolucionario Emiliano Zapata, en la que aparece desnudo y en tacones.

«No (me incomoda), pero yo no soy miembro de la familia Zapata, soy amante de la libertad, si no fuese el presidente podría estar exclamando ‘prohibido prohibir’, pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación», dijo.

La pintura, titulada «La Revolución», es una obra del artista chiapaneco Fabián Cháirez.

En otras obras, Zapata es representado con un mandil, una escoba y un detergente en la mano, o incluso como si fuera un ratón. Pero ha sido esta pintura en específico la que ha ofendido e indignado a su familia y simpatizantes zapatistas.

El presidente se mostró convencido en que fueron dichas agrupaciones campesinas -y no la familia Zapata- quien llevó a cabo este martes el altercado en el Palacio de Bellas Artes.

López Obrador, un firme defensor del legado de Zapata, aseguró que no se incomoda por esta obra.