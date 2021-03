El docente del CECyT 9 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) identificado como Ubaldo Bonilla fue exhibido por sus alumnos, por burlarse sobre el paro nacional del 9 de marzo y asegurar que su apoyo es «no golpear a ‘su’ mujer».



«Sí, tengo un problema fuerte, no estoy de acuerdo que salgan a deshacer la ciudad. Me dicen, ‘¿usted no apoya a la mujer?’ Cómo no la voy a apoyar, si a mi vieja le digo ‘pégame como quieras, hazme lo que quieras, quítame todo mi dinero’ ¿Qué más apoyo le puedo dar? No le pego, dejo que me pegue, al contrario», dice en un video difundido por redes sociales.