Luis Miguel Pérez Carranza, secretario en funciones de juez del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en Jalisco negó a Miguel Ángel Félix, el amparo a través del cual busca evitar pagar 20 millones 810 mil pesos a las familias del agentes de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, como reparación del daño por homicidio.

En agosto de este año, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, reapareció en una entrevista televisada para Telemundo, después de 32 años de prisión.

Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos, ya que controlaba el mercado de cocaína en México, dijo: «No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias; me privaron de la vista, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar».