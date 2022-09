Recientemente se ha dado a conocer que tras la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes realizada en la ciudad de Tepic, el estado de Nayarit podría ser sancionado luego de presentar adornos y banderas con los colores del partido Morena.

En ese sentido, se sabe que durante la celebración que tuvo lugar en el parque Juan Escutia, se lograron percibir banderas con los colores del partido al que pertenece el estado, alterando la imagen que representa la bandera de México con propaganda partidista y política, acto que no está permitido por la constitución.

#AzucenaALas10 | En #Nayarit, fueron colocadas banderas de México con el color guinda igual al de MORENA, para conmemorar la gesta histórica de los Niños Héroes de Chapultepec; violentando la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional pic.twitter.com/0ybpqtRsQi — Azucena Uresti (@azucenau) September 14, 2022

Sin embargo, esta no es la primera vez que Nayarit cambia o altera los colores de símbolos patrios, pues en el año 2012 el ex alcalde José Ángel Calvillo López usó una banda presidencial durante una toma de protesta. No obstante, no fue sancionado porque no se recibió ninguna denuncia formal.

Ahora sólo queda esperar a ver si el estado de Nayarit será sancionado por esta nueva falta a partir del marco legal en lo que concierne a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.