El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó hoy que integrantes de organizaciones de la delincuencia organizada entreguen despensas a la población en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 y les pidió que bajen la violencia y los enfrentamientos en sus comunidades.

“Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces, que no vengan ahora a decir: ‘Estamos entregando despensas’. No, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dediquen a esas actividades si me están escuchando o me están viendo”, pidió el mandatario.

Durante su conferencia matutina, López Obrador criticó que los delincuentes repartieran despensas entre la población, con el logo de sus organizaciones delincuenciales, incluso los equiparó con políticos que entregaban dádivas para ganar elecciones de quienes, dijo, entregaban “frijol con gorgojo”.

Aseguró que ese tipo de acciones de las organizaciones criminales no ayudan, pues continúan con sus enfrentamientos sin pensar en las víctimas de sus delitos, ni en sus propias familias.

“Ayuda el que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan, ayuda también en el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas; que no vengan a pensar como el potentado, que piensa que con una limosna ya está perdonado, eso no ayuda”, fustigó el mandatario.

López Obrador llamó a la población mexicana para que acuda a solicitar ayuda en las diferentes dependencias gubernamentales que están ofreciendo apoyos para enfrentar la crisis económica y sanitaria.

“Le decimos a la gente, vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero con preferencia a la gente humilde, y cada vez más”, enfatizó.

El Ejecutivo federal aseguró que la entrega de las despensas que hacen criminales es algo que no se puede evitar, pero pidió a la población no sumarse a a ese tipo de acciones.

"Desgraciadamente seguimos teniendo problemas de homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado (los grupos criminales), entonces que no vengan ahora a decir 'estamos entregando despensas', mejor bájenle", pidió @lopezobrador_. pic.twitter.com/B955CmPi13 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 20, 2020

Información de Notimex