Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron, en sus redes sociales, que están en la espera de su primer bebé. Con una foto de un eco, revelaron que la primera dama de Nuevo León (NL) está embarazada.

«Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer», lee en la publicación.

Cabe recordar que cuando el gobernador aún era senador, Mariana dio a conocer un embarazo, que finalmente no se logró.