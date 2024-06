Luis Donaldo Colosio se deslinda de MC

En un movimiento inesperado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se ha deslindado públicamente de Movimiento Ciudadano (MC) y ha hecho un llamado al gobernador Samuel García y al alcalde electo, Adrián de la Garza, para que no involucren al municipio en sus disputas políticas. Este anuncio se produjo en medio de las tensiones electorales y el inicio del diálogo para la transición municipal.

Durante una entrevista, Colosio subrayó su respeto por el proceso jurisdiccional y aclaró que su principal responsabilidad es con la ciudadanía de Monterrey, no con ningún partido político. «No es mi partido. Yo estoy muy respetuoso y muy atento de lo que determine la autoridad jurisdiccional», declaró. Añadió que su enfoque es asegurar un proceso de transición limpio y transparente, independientemente de las impugnaciones presentadas por su partido.

El alcalde también destacó que ya ha iniciado conversaciones con Adrián de la Garza, el alcalde electo, para acordar una transición ordenada. Ambos equipos comenzarán el proceso de entrega-recepción en julio, y Colosio enfatizó la importancia de mantener este proceso libre de conflictos partidistas. «Yo no me voy a prestar a ser parte de esta lucha… mi responsabilidad es cerrar esta administración y no ser parte de un conflicto que ya se está librando por las partes involucradas», afirmó.

Colosio, quien fue electo como senador por primera minoría, reiteró su compromiso de apoyar a su equipo y respetar las instituciones. Hizo un llamado tanto al gobernador como a De la Garza para evitar que sus disputas perjudiquen a Monterrey. «Lo que la gente nos pide y nos suplica es que no nos llevemos a la ciudad entre las patas», expresó con firmeza.

El proceso de transición será liderado por Betzabé Rocha, quien fungió como encargada de despacho de la alcaldía durante la campaña de Colosio. Rocha estará a cargo de asegurar que la transición se realice de manera eficiente y sin contratiempos.

En este contexto, Colosio también manifestó su respeto por el proceso de impugnación liderado por Mariana Rodríguez, destacando su derecho legítimo a cuestionar los resultados electorales. «Quiero ser respetuoso con Mariana Rodríguez y con su derecho legítimo de impugnar esta elección», comentó.

Con este mensaje, Luis Donaldo Colosio ha dejado claro que su prioridad es la estabilidad y el bienestar de Monterrey, llamando a la responsabilidad y al diálogo entre los actores políticos para garantizar una transición adecuada y enfocada en servir a la ciudadanía.