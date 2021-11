El viernes 29 de octubre, policías municipales iniciaron una persecución contra camioneta, en la cual viajaba el actor Octavio Ocaña, conocido por haber interpretado a Benito en la serie de comedia Vecinos, con dos acompañantes. Derivado de ello, más tarde fue reportado el fallecimiento del joven de 22 años.

De acuerdo con las versiones oficiales, la persecución ocurrida en el Estado de México, inició en calles de Cuautitlán Izcalli y finalizó en la carretera Chamapa – Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, cuando el conductor chocó.

Si bien diversas teorías circularon en redes sociales, al rededor de su muerte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México dio a conocer los primeros avances de la investigación y dio a conocer que el trabajo realizado muestra que el actor «perdió la vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta».

Una comunicación oficial de la FGJ local sostiene: «El Ministerio Público llevó cabo entrevistas a los dos sujetos que viajaban con Octavio N, en particular quien iba en el asiento del copiloto refirió que habían estado consumiendo bebidas embriagantes y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, Octavio N aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido (…) Este sujeto declaró que en un momento de esta persecución el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida».

En su declaración ante el Ministerio Público, uno de los policías que perseguían la camioneta, dijo que al llegar con uno de sus compañeros encontraron en el asiento del conductor a una persona con una lesión en la parte derecha de la cabeza. «Por protocolo esta arma le fue retirada al conductor, para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público con la debida cadena de custodia», declaró.

De acuerdo con los exámenes toxicológicos realizados, se determinó que el actor había consumido alcohol y presencia de tetrahidrocannabinol; es decir, de acuerdo con la Fiscalía, el actor habría consumido alcohol y mariguana previo a la persecución.

Durante el fin de semana, se filtró un video de la persecución, donde se observa cómo la unidad particular intenta evadir a una patrulla que lo va siguiendo; sin embargo, no hay video del momento del impacto en la carretera, pero se confirmó que Ocaña no murió en el lugar del accidente, sino que luego se ser auxiliado por equipos de emergencia se le traslado al Hospital de Lomas Verdes, donde falleció.

Por su parte, el padre del actor rechazó públicamente la versión oficial que las autoridades del Estado de México ofrecieron. «No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron. Claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma», declaró ante los medios y sostuvo que las personas que las personas que viajaban con el actor eran de su total confianza y se encargaban de la seguridad de Octavio, por lo que ellos portaban armas. Además, descartó el hecho de que su hijo usara drogas. Finalmente, se reveló que los restos del actor serán llevado a Tabasco.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja de oficio por la muerte de Ocaña; indicó que investigarán el caso, debido a las presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.

Aquí el comunicado oficial de la FGJ: