Lenia Batres critica actuación del Tribunal

Al asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama criticó la actuación del máximo tribunal del país, acusándolo de extralimitarse y de enfocarse en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan al orden público y al interés.

Batres Guadarrama señaló que el tribunal ha incurrido en excesos que indican que no se tiene una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte. «Y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte”, es una frase que se escucha entre litigantes, según la ministra.

La nueva ministra consideró que la SCJN no puede seguir tomando “decisiones anticonstitucionales” amparada en que son inatacables. «Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las Leyes Mexicanas», refirió.

Batres Guadarrama instó a la SCJN a autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa del país. La ministra, asignada a la Segunda Sala de la Suprema Corte, advirtió: “Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo”.

Al recibir su encomienda, Batres Guadarrama expresó su dignidad y compromiso. “’Ministra del pueblo’ es una misión enorme que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”, dijo.

Cuanta dignidad en el discurso de la ministra @LeniaBatres

“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo.

Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago” pic.twitter.com/ERHP1K5K9Y

— Tania (@tania__rd) January 4, 2024