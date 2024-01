Acusado se enojó por veredicto y se lanza encima de la jueza

Luego de escuchar el veredicto, el acusado se lanzó encima de la jueza Mary Kay Holthus, del tribunal del condado de Clark, en el estado de Nevada.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver como la jueza daba el veredicto sobre el caso de Deobra Redden, quien fue acusado de intento de agresión con lesiones corporales graves.

Y como al acusado, no le gustó escuchar que no le sería concedida la libertad condicional, por lo que se lanzó encima de la jueza, brincando como un tigre el estrado, y no conforme con ello, comenzó a golpearla salvajemente, mientras algunos miembros del personal del tribunal forcejearon con el acusado, el cual tuvo que ser sometido.

Momentos antes del ataque, la defensa del acusado había solicitado libertad condicional para su cliente, quien por cierto contaba con antecedentes penales, motivo por el que la jueza dijo: «Creo que es hora de que pruebe otra cosa». acto seguido, dijo el veredicto.

En el video difundido en redes sociales, se puede escuchar a la juez pedirle al atacante que se detenga.

Judge Mary Kay Holthus attacked in Clark County, Nevada courtroom after denying probation pic.twitter.com/ZQ7F4AzHvC — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 3, 2024

Según medios locales, en la trifulca, un alguacil resultó lesionado y la jueza, Mary Kay Holthus, recibió un fuerte golpe en la cabeza, pero no fue nada de cuidado.