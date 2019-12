Silvia Ortiz Ríos, hermana de la saxofonista que hace más de tres meses fue cruelmente atacada con ácido, confirmó a la periodista Fernanda Familiar, que María Elena Ríos Ortiz está siento trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación para Quemados.

La hermana de la joven músico aseguró que el gobierno se comprometió a cumplir todas las peticiones de la familia, entre las que se encuentran: atención médica que incluya desde intervenciones quirúrgicas hasta su rehabilitación, implementos e implantes para la reconstrucción, medicamentos, apoyo económico, y justicia contra el agresor.

Hoy en entrevista durante el programa Qué Tal Fernanda, conducido por Fernanda Familiar, el Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca, aseguró que desde que ocurrió el ataque, están pendientes del caso; sin embargo, Silvia Ríos desmintió la versión de Vasconcelos.

«Hace 15 días yo fui con el fiscal y le dije lo único que pedimos es trasládenos a nuestra hermana. Me pasó al Secretario de Salud y le dije: «Por favor, me dijeron que en tres a cuatro horas me daban los resultados de si iban a trasladarla, ¿qué pasó?» e hicieron caso omiso. Hace 15 días estuve buscando al fiscal, no me contestó los mensajes; lo fui a buscar a Oaxaca, no me contestó; le hice llegar por medio del fiscal de Atención a las Víctimas que yo tenía información y que de alguna manera lo iba yo a soltar y ¿qué hicieron? Caso omiso. ¿Ahora sí se acuerdan que tienen un problema?», dijo Silvia en entrevista con la periodista.