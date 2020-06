El pasado 7 de mayo, el publicista y columnista Carlos Alazraki utilizó su espacio en el diario de circulación nacional El Universal para lanzar una reflexión hacia aquellas personas que favorecieron con el voto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de la gestión de la pandemia, por parte del subsecretario Hugo López-Gatell y las cifras registradas en torno a homicidios, economía nacional, creación de empleo, corrupción y siete punto más. Aquí su reproducción:

Carta dirigida a los que votaron por Morena (¿Ya se arrepintieron?), por Carlos Alazraki, en El Universal

Pequeño Prólogo: A López Gatell NO LE CREO NADA POR INEPTO. A los Drs. Julio Frenk y Jose Narro SÍ LES CREO TODO POR INTELIGENTÍSIMOS. Estimados Votantes de Morena: El próximo 1 de julio se cumplirán 2 años de que 51% de las personas que acudieron a las urnas, votaron por Morena. Dos años en los que prácticamente este gobierno ya nos demostró de qué está hecho.



Y como llevo encerrado seis semanas, he tenido bastante tiempo libre para analizar y comparar los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con los de López Obrador. Y, por favor, amigos que votaron por Morena no se vayan a deprimir con los HECHOS que les voy a presentar. ¿Sale? Pues si les parece, comencemos:

Empecemos con homicidios los primeros 13 meses de gobierno de cada uno: Calderón: 11,247 Peña Nieto: 19,805 AMLO: 35,634. No incluyo abril de este año, cuando el gobierno de AMLO rompió el récord histórico del mes más violento de la historia en nuestro país, porque soy buena onda. 2.- Crecimiento económico en el primer año de gobierno: Calderón: 3.3% Peña Nieto: 1.4% AMLO: MENOS .01% Tampoco pongo el cierre de este año, pero parece que también AMLO romperá el récord HISTÓRICO nacional en DECRECIMIENTO. Veamos creación de empleos: El promedio de empleos anuales generados por los últimos 3 gobiernos eran de 669,553. Con AMLO… 342,077. Trimestres consecutivos de crecimiento: Contando el último trimestre de Peña Nieto, llevábamos 37 trimestres consecutivos de CRECIMIENTO. Con AMLO llevamos 4 trimestres CONSECUTIVOS de crecimiento NEGATIVO. Veamos ahora los ahorros: A AMLO le dejaron los últimos 3 gobiernos federales un Fondo de Estabilización de Ingresos presupuestarios con 279,771 mil millones de pesos. En un año, AMLO se echó el 41% de estos fondos. ¿En qué? Nadie sabe bien. Si ya se me están deprimiendo mis queridos amigos, les recomiendo que se echen un antidepresivo porque esto sigue. Antes de AMLO, éramos el país número 17 para atraer inversión extranjera. Entró AMLO al poder y… ya somos el lugar 25. En el Ranking de Competitvidad, antes de AMLO, éramos el país 45. Ahora 47. Antes de AMLO, México era el 54 en la lista “Doing Business” y el primero en Latinoamérica. Entró AMLO y Chile es el primero de Latinoamérica y México bajó al 60. Hablemos de Pemex: Antes de AMLO nuestros bonos tenían la calificación de ESTABLES Y CON GRADO DE INVERSIÓN. Entró AMLO al poder y una secretaria INEPTA y SOBERBIA a Energía y ahora nuestros bonos tienen la calificación de BASURA y perspectiva NEGATIVA EN INVERSIÓN. Deuda externa: Antes de AMLO ascendía a 10,829,906 mil millones de pesos. Entró AMLO y subió a 11,027,500 mil millones de pesos. Por último, hablemos de Corrupción. Antes de AMLO había corrupción. Entró AMLO y TAMBIEN.

Amigos que votaron por Morena: Si con estos datos no se han arrepentido les recomiendo ver un psiquiatra.

P.D. Resultados de la encuesta: Contestaron 14 lectores. Solamente coincidieron en 2 respuestas: Prefieren ser burros que caracoles. Prefieren ir a Venezuela por las chavas en lugar de Bolivia

La carta publicada en El Universal puede ser consultada aquí