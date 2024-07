Información sobre feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores

La comunidad de Mexicali se encuentra consternada por el feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores, una joven universitaria de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 11 de julio en la colonia Islas Agrarias. El informe del Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, después de que Paola desapareciera la madrugada del 8 de julio tras abordar un taxi de plataforma digital de la compañía Didi.

Paola había salido a divertirse con sus amigas al centro nocturno “La Consentida” en el boulevard Benito Juárez. La última vez que fue vista con vida fue cuando abordó el taxi de Didi. La angustia de su familia y amigos creció a medida que pasaban las horas sin noticias de su paradero.

El jueves 11 de julio, un equipo K-9 localizó su cuerpo en una zona aislada de las Islas Agrarias. En una conferencia de prensa, la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que las características del cadáver coincidían con las de la joven desaparecida, confirmando así las peores sospechas de su familia y la comunidad.

La necropsia realizada por SEMEFO determinó que Paola murió por falta de oxígeno debido al estrangulamiento. El informe detallado fue enviado a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) para ser integrado en la investigación en curso. Para el análisis, se tomaron muestras de ADN de los padres y el hermano de la víctima, confirmando su identidad.

El conductor de Didi, Sergio Daniel “N”, quien brindó el último viaje conocido de Paola, fue localizado en Ciudad Obregón, Sonora. En su declaración, Sergio Daniel afirmó haber huido de Mexicali por temor a represalias tras recibir amenazas en redes sociales. En publicaciones en Facebook, un perfil con su nombre acusó a dos sujetos de ser los responsables del feminicidio, aunque estos señalamientos aún deben ser verificados. Actualmente, Sergio Daniel fue entregado a las autoridades de Mexicali.

Este caso ha provocado una fuerte reacción en la sociedad mexicalense, que clama por justicia para Paola Andrea. Las autoridades locales y estatales han prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La muerte de Paola Andrea es un doloroso recordatorio de la violencia de género que sigue afectando a muchas mujeres en México. La comunidad espera que este trágico evento impulse acciones más contundentes para prevenir futuros feminicidios y proteger a las mujeres de todo el país.

La pérdida de Paola Andrea Bañuelos Flores ha dejado una profunda herida en Mexicali. La búsqueda de justicia para ella no solo es un imperativo legal, sino también un deber moral de la sociedad. Es crucial que las autoridades actúen con diligencia y transparencia para que su caso no quede impune y para enviar un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres no será tolerada.