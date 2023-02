Están aquellas personas que, incluso obrando mal, tiene la suerte de que sus acciones nunca conozcan la luz del día; y luego, está la ministra Yasmín Esquivel.

La jueza del máximo tribunal en el país volvió a la controversia, después de que el último mes haya estado a punto de perder su título (y su trabajo) tras ser expuesta por plagio en su tesis de licenciatura. Sin embargo, la investigación del periódico El País anunció que su trabajo de titulación, pero ahora para el grado de doctorado, también fue plagiado.

Su título de Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac se ve en peligro dado que 209 de las 456 páginas de su tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa corresponden a trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores han confirmado el plagio a El País.

La ministra no ha dado declaraciones personales, no obstante, su abogado Alejandro Romano, declaró mediante una carta que la “omisión” de citas a autores originales en un trabajo de titulación es una “deficiencia” o “descuido”, pero no plagio, más cuando se trata de autores reconocidos que son referidos comúnmente por estudiantes y profesores de Derecho.