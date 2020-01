Una mujer fue golpeada por uno de los colaboradores del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) José Manuel Mireles, después de protestar en contra del funcionario durante un evento de logias masónicas en el monumento a Benito Juárez, aseguró Sin Embargo.

Durante la reunión, la joven encaró a Mireles, llamándolo “pederasta” y «misógino», mientras éste posaba para tomarse una foto con los presentes.

Aquí el video del momento:

“Que yo me luzca, a él (Mireles) no le va a quitar lo pederasta” expresó la joven mientras lo señalaba. “Ustedes no están a favor de la libertad, están a favor de una pendeja foto. De ganar una Presidencia, de ganar una gubernatura. Son las personas más hipócritas que he conocido en mi vida. Los conozco desde que soy una niña, una bebé”, expresó la joven.

Una vez que la joven termina con su protesta, uno de los colaboradores de Mireles le pregunta si ya se va a calmar y la inconforme se acerca a él. Forcejean y él le asesta una cachetada en la quijada del lado izquierdo.

Pese a que el video ha circulado en redes sociales, el agresor de la manifestante aún no ha sido identificado.

En esta grabación se observa el momento en que la joven es agredida

Con información de Sin Embargo