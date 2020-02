El único testigo del asesinato de Ingrid Escamilla es Rodolfo «N», de 15 años, quien tiene autismo. Él es hijo de Érick Francisco «N», el feminicida que apuñaló a Ingrid, la desolló, para luego arrojar parte de sus órganos por el inodoro y el drenaje de la calle.

El crimen ocurrió después de que la joven le reclamó a su pareja por pasarse la tarde tomando con sus amigos en la calle Tamagno.

«En el interrogatorio que policías le realizaron a Érick Francisco, quien aparece en un video con el dorso ensangrentado y la cabeza vendada, relató que esa noche su esposa tomó un cuchillo de la cocina y le dijo: “Te voy a matar”. “Le digo ‘pues mátame de una vez’, veo que saca el cuchillo y le digo, ‘de una vez’ (…), fue cuando primero como que lo enterró y le digo ‘dale más fuerte de una vez’ y luego me pegó como dos veces más”, rerió el sujeto. Al interior de la patrulla, donde fue captado el video, contestó al policía que después de las agresiones le arrebató el cuchillo y le dijo: “Si tú no me matas, yo sí te voy a matar”, al tiempo que se lo clavó en varias ocasiones en el cuello», relató El Universal.

-¿Cómo fue que la mataste?

-Con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello…

-¿Y dónde tiraste todas sus partes, todas sus piezas, la carne que le quitaste?

-Le digo que al drenaje…

-¿Al drenaje lo aventaste?, ¿por qué querías ocultar los hechos?

-Por vergüenza, miedo…

Ingrid ya había sido víctima de violencia por parte de Erick. En el edificio donde ambos vivían, se sabía que el hombre de 46 años solía agredir con insultos y golpes a Ingrid Escamilla, de 25 años. «En 2019 ella interpuso una denuncia por violencia ante la entonces procuraduría capitalina. El trámite sólo quedó en el archivo, porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de cinco años que tenía con su agresor», aseguró El Universal.

Con información de El Universal.