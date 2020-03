La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por 254 votos a favor el proyecto de decreto que establece reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de Partidos Políticos, con lo que se abrió la puerta a la reelección.

Lo anterior, precisa la elección continua de diputados, es decir, permite la elección consecutiva e inmediata en dos periodos consecutivos para las y los diputados y senadores.

Dicha discusión permitió el posicionamiento de legisladores de diversos grupos parlamentarios, lo que acusó la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano que sólo se hizo porque se generó una reserva a la propuesta.

Reprobó que Morena haya sometido el proyecto a votación pese a no haber condiciones y cuando la población está atenta a otros temas. La reelección, acusó la diputada, “está contemplada en la Constitución pero es ventajosa para ustedes de Morena, para las elecciones de 2021, porque como diputados federales podrán reelegirse para el mismo cargo”.

No obstante, la sesión del pleno se llevó a cabo con la protesta de diversos diputados de que se realice la discusión de dicho tema y que permitiría a los legisladores de Morena la reelección e incluso de Encuentro Social, que ya no tiene registro.

Para el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, no existe razón para lo cual haya temor de que diputados de Encuentro Social participen en un proceso de reelección, pese a que esa fuerza política ya no cuenta con registro.

“Todos tendrán que someterse al proceso y ninguno tiene asegurada la reelección, los ciudadanos serán quienes decidan”, subrayó. Y agregó que ningún partido tiene garantizado el triunfo de sus candidatos.

“Me parece mucha desvergüenza usar la tribuna con ese desparpajo. Lo fundamental es calificar como grave los delitos electorales, que por primera vez el presidente de la República vaya a la cárcel y no me parece que no se contempla que se elimine el financiamiento privado. Celebro que hayan estado sus personeros de Movimiento Ciudadano para que pudiera haber debate”, sentenció el petista.

En su participación, el diputado Carlos Alberto Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que “aquí nadie se va a quedar automáticamente. No hay albazo legislativo y la voté a favor para que cada que inicia una legislatura no pasemos por la curva del aprendizaje”.

Finalmente y tras 40 minutos de discusión, el diputado Tonatiuh Bravo denunció que el borrador de dicho dictamen que se presentó apenas ayer en plena reunión de la Junta de Coordinación Política. “Por eso Movimiento Ciudadano considera que esto es un albazo”, agregó.

Con información de Notimex