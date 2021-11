Con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022.

«Morena apoyará el dictamen, porque es uno de los instrumentos para iniciar la recuperación de los daños que dejó la pandemia, prioriza la salud de la gente, el gasto social y sus programas sociales», dijo el diputado Carol Antonio Altamirano-.

Por su parte, la diputada panista Margarita Zavala dijo: «Vamos a votar en contra porque es un presupuesto que no protege a la niñez, abandona la primera infancia y dice incrementar el rubro de salud, pero no hay para el esquema básico de las vacunas; no se apoya la igualdad para las mujeres». Mientras que el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, expuso que el presupuesto presentado, no es que no atienda las necesidades del país, sino que «no lo hace con sentido de prioridad», por lo que se presentó un presupuesto alternativo.