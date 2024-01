Diputada Salma Luévano solicita audiencia con AMLO para revisar agenda LGBT+ ante aumento de amenazas

La diputada Salma Luévano, tras recibir comentarios transfóbicos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y una posterior disculpa, ha insistido en solicitar una audiencia con el mandatario para revisar la agenda LGBT+. Luévano, quien ha denunciado un aumento en las amenazas de muerte en su contra, expresó su temor por su vida «hoy más que nunca».

A través de sus redes sociales, la diputada de Morena señaló que las amenazas han incrementado. «Hoy más que nunca temo por mi vida, desde hace años me han estado amenazando de muerte, desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte», declaró Luévano.

La legisladora condenó y exigió justicia por el asesinato de Miriam Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Luévano enfatizó la importancia de ser escuchada por el presidente y de revisar la agenda LGBT+. «Esa agenda urge, tenemos que ponerle alto a tanto, tanto odio», afirmó.

Luévano también envió un mensaje de apoyo a la influencer trans Paola Suárez, quien fue agredida por su pareja y se encuentra hospitalizada. «No estás sola ni estarás nunca más sola porque estamos contigo, todas tus hermanas trans«, expresó la diputada.

En respuesta a la solicitud de audiencia, el presidente López Obrador aceptó el encuentro, aunque mencionó que «es cosa de tiempo» debido a su agenda llena.