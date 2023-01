10 personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

El jueves 15 de diciembre, Gómez Leyva denunció un atentado contra su vida, por parte de dos personas en una motocicleta. «A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades», escribió en redes sociales.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, explicó que las detenciones se hicieron en 12 cateos simultáneos hechos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

Tras el ataque, un grupo de 177 periodistas mexicanos exigieron a López Obrador parar sus ataques contra la prensa.