Esta tarde, tras 19 días ausente, el doctor Hugo López-Gatell reapareció virtualmente en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud.



Desde su casa, López-Gatell admitió que, si bien ya tiene el alta médica, aún dio positivo a otra prueba de COVID-19 a la que se sometió. «Tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo el alta médica no tengo el alta epidemiológica», dijo.



Así, el funcionario no podrá acudir de manera presencial a la conferencia, y seguirá presentándose virtualmente. «No podré incorporarme, como lo planeaba, mañana por la mañana a las actividades normales, pero sí como lo había anunciado el doctor López Ridaura por la vía virtual. Estaré ya, unos días más, por esta vía esperando que ya próximamente pase a ser negativo, no sea contagioso y me puedo incorporar a las distintas actividades presenciales», explicó.



«Ya estoy completamente recuperado. No tengo síntoma alguno (de COVID-19), me siento en buenas condiciones: con fuerza, ánimo y entusiasmo», declaró.

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Miércoles 10 de marzo de 2021. https://t.co/CcPM0PCISZ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 11, 2021