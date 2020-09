La Universidad Juárez del Estado de Durango separó de su cargo sin goce de sueldo a una maestra de la Facultad de Psicología tras hacerse viral el video de una de sus clases en línea, dónde se le escucha agredir verbalmente y a gritos a ciertos alumnos.

«Arreglen sus problemas de cámara, conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja de mi materia», se le escucha decir a la profesora.



Ante las explicaciones que intentan darle los estudiantes, también se le escucha decir a la maestra: «¿Qué parte no te queda clara, si no te veo conmigo no estás… ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono, no me interesa. Tienes falta».

Así, la universidad dio a conocer que como casa de estudios no se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones ni por parte de los maestros, trabajadores administrativos o de los alumnos.

«Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana hace a sus alumnos, vía clases virtuales, la Universidad del estado de de Durango ha determinado separar a dicha profesora de sus cátedras, sin goce de sueldo», se lee en su comunicado.





Por su parte la maestra utilizó las redes sociales para dar a conocer que reconoce su error y ofrecer disculpas a las y los involucrados, recordando que la modalidad de clases en línea puede generar roces y frustraciones.