La última eliminación de Masterchef España resultó por demás viral, ante el que se ha calificado como el plato más vergonzoso de las ocho ediciones del programa: «Pájaro muerto en lo alto de un plato».

Saray, es la nombre de la concursante que ha regalado uno de los momentos más curiosos de la televisión ibérica. A tiempo que causó la indignación de los jueces presentes.

«Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, pero lo que has hecho no tiene justificación», dijo uno de ellos, quien subrayó que le había faltado el respeto a los jueces, a sus compañeros, al programa y a todos los aspirantes que habían pasado por el casting.

«Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Me sabe mal, este jurado se ha equivocado. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años», agregó.

Aquí el peculiar momento de la preparación y presentación.