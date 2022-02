La actriz Cynthia Klitbo, quien es amiga cercana de Angélica Rivera, también actriz y exprimera dama de México, Angélica Rivera, aseguró que su colega vivió una infidelidad por parte del expresidente Enrique Peña Nieto, durante el matrimonio que sostuvieron.

De acuerdo con Klitbo, Rivera sí se enamoró de Peña Nieto, contrario a las muchas acusaciones y versiones que señalan a que el matrimonio entre ambos se trato de un simple acuerdo comercial. «¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas», dijo en entrevista a Inés Moreno.

«Después se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor», agregó.

De acuerdo con la versión de Klitbo no hubo maltrato físico pero «que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ‘Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio'».

«Después de lo de la Casa Blanca mi amiga decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas y, bueno, la gente no la conoce pero yo no cambio a mi primera dama Angélica Rivera», finalizó.