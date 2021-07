El matrimonio entre la actriz Angélica Rivera y el expresidente de México Enrique Peña Nieto ha dado de qué hablar, pues mientras que algunas fuentes aseguraron que todo era armado, al darse a conocer su separación, se habló de violencia familiar. Al respecto, la actriz Sofía Castro, hija Rivera y el productor el Güero Castro, respondió a este rumor.



En entrevista con Venga la Alegría, Sofía habló de la relación. Además, externó que en el pasado vivió violencia verbal y psicológica en una relación amorosa.



«Para nada, no fue así, cero», fue la respuesta de Sofía Castro sobre si la exprimera dama vivió agresiones. «No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá porque no se me hace correcto, yo hablo por mí», agregó.