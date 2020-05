La conferencia del jueves por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel, en la que por primera vez las preguntas fueron realizadas por niños y niñas, superó en número de visualizaciones a la tradicional mañanera del mismo día, que dio el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de la celebración del Día del niño y la niña, la Secretaría de Salud decidió que las preguntas de la conferencia en la que se aborda el tema de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 fueran hechas por menores; los cuestionamientos se enviaron antes a las autoridades sanitarias.

López-Gatell leyó algunos de los mensajes que recibieron y otros los escuchó en tiempo real con ayuda de la tecnología, pues niñas y niños se unieron a una transmisión y le hicieron diversas preguntas.

En un corte del total de visualizaciones, hasta las 13:00 horas de este viernes, en el canal de Youtube del Gobierno de México -por donde se transmiten tanto las conferencias matutinas como las vespertinas-, se observa que aunque para la de salud no supera las 24 horas desde su transmisión, ya logró acumular 302 mil 312 visualizaciones 15 mil 975 me gusta y 235 no me gusta.

Mientras que la conferencia del Presidente, 27 horas después había alcanzado un total de 113 mil 153 visualizaciones, seis mil 260 me gusta y 140 no me gusta.

De acuerdo a la Secretaría de Salud la conferencia «Pregúntale al Dr. Gatell» recibió tres mil 500 preguntas y dibujos, entre las dudas que se plantearon hubo algunas referentes a la salud mental, la aplicación de los medicamentos, y el tratamiento en menores que padecen otras enfermedades como diabetes.

Información de Notimex