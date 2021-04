La noche del domingo, la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, se disculpó, por medio de un video, por negar que había conocido al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere.



«Cometí un error al haber dicho que no lo conocía y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso», dijo.



La publicación de su video se acompañó de un mensaje en el que expresó: «Soy un ser humano que tiene la capacidad y las agallas, como la mayoría, para reconocer mis errores y levantarme de ellos, me caí como todas y como todas ahora me levanto».

Ya en marzo, Flores Carrales había dado respuesta con otro video a los ataques que ha recibido por parte de su contrincante, Adrián de la Garza, candidato del PRI.