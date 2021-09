Esta note, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que no hay daños mayores por el sismo de magnitud 7.1 y aseguró que mantuvo con los gobernadores de Guerrero, Oaxaca y Puebla así como con la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX).

«Les informo sobre el temblor. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños mayores. Sólo piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca. No hay daños en Puebla. No hay daños graves en CDMX», dijo en un video compartido en sus redes sociales.

El político agregó que el general Sandoval, secretario de la Defensa llevó a cabo una revisión en todas las zonas militares y «ese es el reporte que se tiene».