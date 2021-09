De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de México sobre cómo actuar en caso de sismo, las acciones se dividen en tres escenarios: antes, durante y después.

Así, en el primero, la dependencia federal señala que las acciones corresponden a la preparación frente a este posible escenario, por lo que es importante contar con un plan familiar de protección civil; organizar y participar en los simulacros; identificar las zonas de menor riesgo en los lugares donde te encuentres; revisar las instalaciones de gas y luz; y almacenar alimentos no perecederos y agua.

Durante el sismo, las acciones corresponder a actuar en torno al sismo, por lo que lo primero que se recomienda es alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Después, hay que conservar la calma y ubicarse en un zona de seguridad; cortar el suministro de gas y electricidad; alejarse de postes y cables; y estacionarse alejados de los edificios altos.

Finalmente, una vez concluido el movimiento telúrico, Protección Civil señala que se deben revisar las condiciones del inmueble al que se va a volver; no encender cerillos o velas hasta asegurarse de que no existan fugas de gas; utilizar el celular solo para emergencias; mantenerse informado sobre la información oficial y no propagar rumores; y tener en encuentra la posible presentación de réplicas.