Durante su conferencia matutina de este lunes 6 de enero de 2020, el presidente aseguró que dejará de llamarse Andrés Manuel si el Gobierno no concluye el nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía el próximo 21 de marzo de 2022.

“Era un desastre eso. No debió iniciarse esa obra. […] Y me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo de 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental”, sentenció.

Además, el mandatario también afirmó que si se hubiera continuado con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el proyecto se hubiera concluido hasta el 2025; mientras que los trabajos en Santa Lucía finalizarán en el 2022.

“Si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba hundir, además de eso, si nos iba bien, a lo mejor no tiene este dato, pero lo íbamos a terminar en 2025. Esto de acuerdo al proyecto de Texcoco, puedo probar lo que estoy diciendo”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró que el aeropuerto en Santa Lucía será inaugurado el 21 de marzo de 2022 y detalló que con estas obras se logrará ahorrar más de mil millones de pesos.

“En Santa Lucía el aeropuerto lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022 y nos sobra decir que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos y es en suelo firme”, apuntó.

