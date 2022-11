Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, disculpándose de antemano por no poder asistir a la boda en caso de ser invitado.

«Pues felicidades, muchas felicidades. Todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse», dijo.

El mandatario sacó sus propias conclusiones y se adelantó a mencionar que incluso si es invitado a la boda, lamentablemente no podría presentarse. «Yo por lo general no asisto a ceremonias, ni bautizos, ni bodas desde hace años, porque me invitan mucho y pues tendría yo que dedicar bastante tiempo», dijo.

Sheinbaum dio a conocer la mañana del martes que contraerá matrimonio con el físico Jesús María Tarriba, quien cuenta con un doctorado en física y su conocimiento como especialista en modelos de riesgo, le ha permitido trabajar con grandes entidades financieras como el Banco de México (Banxico).